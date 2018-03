1300 MILLIÁRD FORINTNAK MEGFELELÕ ÖSSZEG SZIVÁROGHATOTT KI MAGYARORSZÁGRÓL ARAB ÉS ÁZSIAI SZÁMLÁKRA AZ FBI GYANÚJA SZERINT - MAGYAR NEMZET. AZ AMERIKAIAK AZT VÉLELMEZIK, HOGY EZ A PÉNZ A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUSOK RÉSZÉRE VISSZAOSZTOTT JUTALÉK VOLT. IRÁNYTÛ INTÉZET: EGERBEN ÉS KÖRNYÉKÉN A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM A VOKSOK 35%-ÁT KAPNÁ, MÍG A FIDESZES NYITRAI ZSOLT CSUPÁN 6%-KAL ELÕZI. REPUBLIKON: A FIDESZ-SZAVAZÓK IS KÓRHÁZAKAT AKARNAK A STADIONOK HELYETT. KIDOBATTA A HÍR TV STÁBJÁT TASÓ LÁSZLÓ FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT NYÍRACSÁDI LAKOSSÁGI FÓRUMÁRÓL. AZ FKGP KÖZGYÛLÉSE MEGERÕSÍTETTE, HOGY VISSZALÉPNEK A JOBBIK JAVÁRA. VONA GÁBOR: A VÁLASZTÁS TÉTJE, HOGY TOVÁBBRA IS KIVÁNDORLÓORSZÁG LESZ-E MAGYARORSZÁG. A FÜGGETLEN NAGY IMRE ATTILÁNÉT VÁLASZTOTTÁK MEG A SZABOLCS MEGYEI ÉRPATAK VEZETÕJÉNEK AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. 3 FÜGGETLEN JELÖLT KÖZÜL FARKAS IMRE JÓZSEFNÉT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERNEK GELLÉNHÁZÁN. BÁR A KORMÁNYFÕ ÍGÉRTE, MÉGSEM MINDEN CSALÁD KAPJA MEG A 12 EZER FORINTOS GÁZÁRCSÖKKENTÉST. ÉVENTE A 70 EZER FORINTTAL IS TÖBBET FIZETHETNEK A MAGYAROK A FÖLDGÁZÉRT ANNÁL, MINT AMIT A PIACI ÁR INDOKOLNA. HETEK ÓTA KÉZBEN CIPELIK A BETEGEKET A JÁNOS KÓRHÁZBAN, MERT ROSSZ A LIFT ATV. EGY FELFÚJHATÓ HORDÓVAL TILTAKOZOTT A DUNA PARLAMENT ELÕTTI SZAKASZÁN PAKS2 ELLEN A GREENPEACE 444. ELRENDELTE A NYOMOZÁST AZ ÜGYÉSZÉG A MÁTÉSZALKAI ELIOS-ÜGY KAPCSÁN. PUBLICUS INTÉZET: A LAKOSSÁG KÉTHARMADA FIZETNE VIZITDÍJAT, HA AZ A PÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYRE MENNE. NÉBIH: 1,3 TONNA ÉLELMISZERT KELLETT KIVONNI A FORGALOMBÓL. A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 78 MILLIÓ FORINTRA BÍRSÁGOLTA A TELENORT, MERT JOGSÉRTÕNEK ÍTÉLTE A A CÉG REKLÁMJÁT. BECSÕDÖLT AZ USA LEGRÉGIBB FEGYVERGYÁRA, A 202 ÉVES REMINGTON. 64-EN HALTAK MEG A DÉL-SZIBÉRIAI KEMEROVO ÜZLETKÖZPONTJÁBAN KITÖRT TÛZVÉSZBEN. ZÁGRÁBBAN EZREK TÜNTETTEK A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓLÓ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY ELLEN. SZÁZEZREK TÜNTETTEK ORSZÁGSZERTE A FEGYVERTARTÁS SZIGORÍTÁSÁÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. NÉMETORSZÁGBAN FOGTÁK EL A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖKÖT, CARLES PUIGDEMONT. UTCAI ÖSSZECSAPÁSOK TÖRTEK KI BARCELONÁBAN A MENESZTETT KATALÁN ELNÖK LETARTÓZTATÁSA MIATT HVG. GÖRÖGORSZÁGBAN LETARTÓZTATTAK 3 EMBERCSEMPÉSZT, AKIK 21 MENEKÜLTET TARTOTTAK TÚSZUL. A SZAÚDI LÉGVÉDELEM LELÕTT EGY BALLISZTIKUS RAKÉTÁT RIJÁD ÉSZAKKELETI RÉSZE FELETT. TIZENÖT FÉRFI HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEXIKÓBAN EGY ÚTSZÉLEN HAGYOTT KISTEHERAUTÓ PLATÓJÁN. TÖBBEN MEGHALTAK RIO DE JANEIRÓBAN A RENDÕRSÉGGEL KIALAKULT LÖVÖLDÖZÉSBEN. KORMÁNYZATI ÉPÜLETEKET ÉS GÉPKOCSIKAT TÁMADTAK MEG TÖBB BRAZÍLIAI VÁROSBAN. ARGENTÍNA DÉLI PARTJAINÁL 49 PARTRA VETÕDÖTT DELFIN PUSZTULT EL. TIZENEGY HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. A SZEGEDI ÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT AZZAL A JOGERÕS SZABADSÁGVESZTÉSÉT TÖLTÕ FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI KÉT ZÁRKATÁRSÁT IS BÁNTALMAZTA. ÕRIZETBE VETTÉK EGY FÉRFIT, AKI FESTÉKKEL DOBÁLTA MEG A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETÉNEK FALÁT A CZEGLÉDY CSABÁÉRT SZERVEZETT TÜNTETÉS UTÁN. A KÖRÖSÖKNÉL MÁR TÍZ SZAKASZON KÜZDENEK A BELVÍZ ELLEN. MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ A 44-ES FÕÚTON, KONDOROS TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE DEBRECENBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.