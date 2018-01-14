2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Gryllus Dorka

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 15:00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával. Vendég: Gryllus Dorka színésznő.

 

Az Alinda január 9-i adása.

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Gryllus DorkaAlinda

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