2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

F​ahidi​ É​va

Hír TV

2017. december 25., hétfő 16:00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.
Vendég: Fahidi​ É​va​ holokauszt-túlélő.

Az Alinda december 22-i adása.

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AlindaF​ahidi​ É​va

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