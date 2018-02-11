2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

Bojár Iván András

Hír TV

2018. február 11., vasárnap 15:00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég:​ ​Bojár Iván András művészettörténész

Az Alinda február 6-i adása.

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Bojár Iván AndrásAlinda

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