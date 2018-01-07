2018. január 8.,
hétfő, Gyöngyvér napja

10°

Alinda vendége Vitray Tamás

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 15:00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával. Vendég: Vitray Tamás.

Az Alinda január 2-i adása.

Hír TVvissza a címlapra
Vitray TamásAlinda

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV