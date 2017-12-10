2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Alinda vendége Székely Kriszta

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 07:30, frissítve: vasárnap 07:31

​12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.​

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég: Székely Kriszta rendező.

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AlindaSzékely Kriszta

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