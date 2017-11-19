2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Alinda vendége: Pálfi György

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 07:45, frissítve: vasárnap 07:46

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Vendég: Pálfi György filmrendező

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Pálfi GyörgyAlinda

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