2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

13°

Alinda vendége L. Ritók Nóra és Horgas Péter

Hír TV

2017. december 11., hétfő 10:55, frissítve: hétfő 11:05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával. Vendégek: L. Ritók Nóra és Horgas Péter.

Hír TVvissza a címlapra
Alinda

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV