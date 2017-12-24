2017. december 24.,
vasárnap, Ádám, Éva napja

12°

Alinda vendége Klein Dávid

Hír TV

2017. december 24., vasárnap 14:39, frissítve: vasárnap 16:06

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég: Klein Dávid hegymászó

Az Alinda december 19-i adása.

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Klein DávidAlinda

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