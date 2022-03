Zsibbadt a lába: már csak 18 hónapja van hátra a kétgyermekes édesapának

Megosztás itt:

Edzőtermi sérülésnek hitte fájdalmait a sportoló édesapa, de ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. A 47 éves Mark Potter korábbi bajnok bokszoló, nemrég még a 200 kilót is ki tudta nyomni, valamint hat kilométert volt képes lefutni fél óra alatt. Így amikor a vádlijában zsibbadó érzést tapasztalt, azt hitte csak egy ideg csípődött be.

Amikor azonban a zsibbadás elkezdett felfelé terjedni a lábán, a kétgyermekes családapa felkereste a háziorvosát. Az essex-i Chingfordból származó férfit négyes stádiumú gyomorrákkal diagnosztizálták.

Mire orvoshoz fordult, már a betegsége átterjedt a gerincére és a daganatok összenyomták az idegeit. Emiatt érezte a zsibbasztó érzést. Mark Potter jelenleg kéthetente kemoterápiás kezelést kap, hogy meghosszabbítsa az életét. De orvosai szerint már csak 18 hónapja van hátra az életéből. Családja azonban bízik abban, hogy a kezelés hatni fog.

- Pozitívak maradunk és még mindig hiszünk benne, hogy legyőzheti ezt. Ami az NHS-t illeti, a kezelés, amelyet Mark kapni fog, csak meghosszabbítja az elkerülhetetlent. A négyes stádiumú ráknak nem kellene halálos ítéletet jelentenie... Hiszen sokan túlélték már, miután pontosan ilyen rákot diagnosztizáltak náluk – nyilatkozta férje állapotáról Potter asszony a Daily Mailnek.

Potter úrnak két gyermeke van: a 27 éves Sam és a 20 éves Rosie. Bokszolói karrierje során 26 profi mérkőzéséből 21-et megnyert. Részt vett még MMA küzdelmekben és kick-boxban is.

A Cancer Research UK szerint a gyomorrákkal diagnosztizált emberek közül körülbelül minden második legalább egy évig életben marad. De amikor a rák eléri a negyedik stádiumot, csak körülbelül 20 százalékuk éli meg a 12 hónapot.

A gyomorrák figyelmeztető jelei közé tartozik a rendszeres emésztési zavar, az étvágytalanság és a has környékén jelentkező fájdalom. Ezek a tünetek nagyon gyakoriak, és valójában a gyomorrákon kívül más betegségekre is utalhatnak.

