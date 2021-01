Zsebre vágta a falu pénzét egy önkormányzati képviselő

A magyar hatóságok engedélyezték az Astra Zeneca és a Szputynik V oltását - tudta meg az Origo. Megérkezett a koronavírus elleni orosz vakcina beszerzéséről szóló szerződéstervezet - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Újabb vakcinaszállítmány érkezett a Pfizer-Biontechtől, ami csaknem 36 ezer fő beoltására elegendő - mondta el az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: eddig mintegy 130 ezer embert oltottak be, és csaknem 3 ezren már a második vakcinát is megkapták. Továbbra is előnyt élveznek az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni védőoltás beadási rendjében - mondta az országos tiszti főorvos. Már 1 millió 755 ezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra - jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Dömötör Csaba arról is beszélt: az oltások hetek óta zajlanak mind az egészségügyi dolgozók körében, mind az idősotthonokban. Az oltási terv alapján a következő körben a 89 év felettiek kaphatják meg a vakcinát. 976 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 354 252-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 615 főre emelkedett. Milliárdokat bukik a Karácsony Gergely vezette fővárosi vezetés „gőgössége és hozzá nem értése” miatt a BKV az általa kiírt reklámtenderen - írta a Fidesz budapesti szervezete a Facebook-oldalán. Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő lemondását követeli a Fidelitas, mert az akkor még jobbikos politikus egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén választási megfigyelőként utazott a Közép-afrikai Köztársaságba. Elmaradt a járvány miatt jósolt cégmegszűnési hullám - írja a Világgazdaság. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint reménykeltő, hogy nincsenek tömeges cégmegszűnések, mert az nagyban csökkentené a gyors és tartós kilábalás esélyét. Idén a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 4 százalékkal növekszik a gazdaság, ennek azonban feltétele, hogy a járványügyi korlátozásokat a második negyedév végére jelentősen enyhítsék - ismertette Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. A gyorsított áfa-kiutalásokat az idén is folytatja a kormány, a bevallásukat ma leadó vállalkozások akár már február elején hozzájuthatnak a pénzükhöz - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. Mostanáig már 95 ezer munkavállaló után kérték az ágazati bértámogatást a koronavírus-járvány miatt működésüket szüneteltetni kényszerült vállalkozások - jelentette be az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A nehéz helyzetűeknek mentőöv, másoknak választási lehetőség a hiteltörlesztési moratórium, amelyet a nehéz helyzetű lakossági és vállalati ügyfelek vettek igénybe nagyobb arányban - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Harmincnyolc magyar vállalat vehetett át külpiacra jutási támogatásról szóló oklevelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától. Három hét múlva, február 12-től kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj első részletét - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert hozzátette: 2021-ben egy áltagos összegű (150 600 forintos) nyugdíjban részesülő csaknem 37 650 forintot kap - a 13. havi nyugdíj első részleteként - 2021 februárjában, a havi nyugdíján felül. Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, a Magyar Államkincstár e-mailen és telefonon is fogadja az érdeklődők hívásait, kérdéseit - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebookon közzétett videójában. A vasút 1870-es évekbeli megjelenéséhez hasonló fejlődést hoz a tram-train, amely ősztől alig több mint 30 perces, olcsó, környezetbarát közlekedési kapcsolatot teremt Hódmezővásárhely és Szeged központja között - jelentette ki Lázár János. Javarészt kormányzati és európai uniós forrásból, több mint nyolcszázmillió forintból újult meg a szekszárdi Szent József Iskolaközpont - közölte a fenntartó Pécsi Egyházmegye. Félteni és őrizni kell nemzeti szuverenitásunkat, mert helyettünk mások nekünk jó döntést nem tudnak hozni - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az első világháborús centenáriumi megemlékezéssorozat záróeseményén. Fény derülhet a Hunyadi-család származására; Corvin János horvátországi sírjának feltárásával Mátyás király csontjai is azonosíthatóvá válhatnak - erről beszélt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán közzétett videóban. Letette hivatali esküjét Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke Washingtonban. „Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét ünnepeljük” - mondta beiktatási beszédében Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki gratulációját és jókívánságait Joe Bidennek az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történt beiktatása alkalmából. Beiktatták hivatalába a demokrata párti Kamala Harrist, az Egyesült Államok első színesbőrű női alelnökét. Donald Trump leköszönő amerikai elnök az Andrews támaszponton szerdán elmondott búcsúbeszédében megköszönte az elmúlt négy „rendkívüli évet”, és sok sikert kívánt a következő kormánynak. Kampányígéreteit teljesítendő tizenhét rendelet ír alá már a beiktatása napján Joe Biden megválasztott amerikai elnök. Pénzmegvonással fenyegette a magyar kormányt az Európai Bizottság alelnöke. Vera Jourová az osztrák Der Standard című lapnak adott interjújában elmondta, hogy a jogállamisági rendelet erős eszközt adott Brüsszel kezébe, amit Lengyelországgal és Magyarországgal szemben is alkalmazni fognak. Az alsó kamara után a felsőházban is bizalmat kapott az olasz miniszterelnök a kormányzás folytatásához. Giuseppe Conténak 161 voksra lett volna szükség az abszolút többség megszerzéséhez, de csak a minimális többséget sikerült elérnie. A jobboldali ellenzék az államfő közbelépést kérte, mert állítása szerint a kabinet gyenge a kormányzáshoz. A világban 96,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 53 millióan meggyógyultak. EU-csúcs: A tagállami vezetők a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések koordinálásáról tanácskoznak csütörtökön. Fel kell gyorsítani a koronavírus elleni vakcinációkat, mert kezd túlzottan eltérni a beoltottsági arány egyes uniós tagországokban - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ausztriában fél évvel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt folyósított gazdasági válságtámogatásokat - jelentette be Werner Kogler alkancellár Gernot Blümel pénzügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kedvező járványügyi helyzet miatt enyhíthetnek a korlátozásokon Szlovéniában, például újraindulna a tanítás, Janez Jansa miniszterelnök bejelentése szerint pedig a nyár elejéig a lakosság 70 százalékát is beoltanák. Ukrajnában továbbra is súlyos a koronavírusjárvány-helyzet, szerdára is több mint négyezer új beteget jegyeztek fel, megint kétszáznál többen haltak meg egy nap alatt, és több mint kétezren kerültek kórházba. A román kormány újabb társadalmi és foglalkoztatási kategóriákat sorolt a veszélyeztetett, vagy kiemelt fontosságúak közé. Az e kategóriákhoz tartozó személyek már az oltási kampány múlt pénteken kezdődött második szakaszában megkaphatják a védőoltást. Néhány héten belül várhatóan az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcináját is bejegyzik Szerbiában, így már négyfajta oltóanyag közül választhatnak azok, akik önként beoltatnák magukat - jelentette be Aleksandar Vucic szerb államfő. Február közepéig meghosszabbítják és meg is szigorítják a járványügyi korlátozásokat Németországban, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus először Nagy-Britanniában azonosított, a korábbiaknál fertőzőképesebb változatának szétterjedését. A világ legalább hatvan országában mutatták ki eddig a Nagy-Britanniában azonosított új koronavírustörzset - közölte az Egészségügyi Világszervezet. A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében Hollandia éjszakai kijárási tilalmat kíván életbe léptetni már a hétvégétől - jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök. Törökországban meghaladta az egymilliót azoknak a száma, akiknek az új, SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát. Izraelben a kormány tíz nappal meghosszabbította a szigorú zárlatot a koronavírus-járvány mérséklése érdekében. India megkezdte az általa gyártott, koronavírus elleni védőoltások külföldre exportálását, az első szállítmányt a szomszédos Bhutánba küldték - tudatta az újdelhi külügyminisztérium. További tizenkétmillió ember koronavírus elleni beoltására elegendő oltóanyag beszerzéséről állapodott meg a japán kormány a Pfizer amerikai gyógyszergyártó céggel, miután tavaly már lekötött hatvanmillió embernek elegendő oltóanyagot. Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól. Hazugságnak nevezte a kínai külügyminisztérium szóvivője Mike Pompeo távozó amerikai külügyminiszter kijelentését, miszerint Kína népirtást követ el a muszlim vallású ujgur kisebbség ellen. Európai Tanács: Az éghajlatváltozást, a koronavírus-járványt, a digitális átállást és a biztonság területét érintő új szövetségre van szükség Európa és az Egyesült Államok között egy erősebb Európa, egy erősebb Amerika és egy jobb világ megteremtéséért. Ferenc pápa további országokat szólított fel arra, hogy csatlakozzanak az ENSZ nukleáris fegyverek teljes tilalmáról szóló nemzetközi szerződéséhez. Hajótörést szenvedett és vízbe fulladt legalább 43 migráns Líbia partjai előtt - közölték ENSZ-ügynökségek. Az örmény oldalon 3439-en vesztették életüket a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban zajlott harcokban, bár ezek még csak előzetes adatok - közölte Tigran Avinján örmény miniszterelnök-helyettes. Tizenhárom fehérorosz állampolgárnak nyújtottak menedékjogot a lett hatóságok a tavaly augusztusi fehérorosz elnökválasztás óta, és még néhány tucat menedékjogi kérelem van elbírálás alatt - közölte a LETA hírügynökség. Legkevesebb három halálos áldozata és több sérültje van a Madrid belvárosában történt házrobbanásnak - közölte a José Luis Almeida polgármester. Letartóztatták a IX. kerületi villamosmegállóban történt késelés gyanúsítottját - közölte a Fővárosi Törvényszék. A kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt kedden 320 ember ellen intézkedtek a rendőrök – közölte Gál Kristóf alezredes az operatív törzs ülésén. A Dunaújvárosi Járásbíróság jogerősen két év - végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt két román férfit, aki tavaly december 18-án 15 afgán és 11 szír állampolgárt próbált a határon átcsempészni. Halálra gázoltak egy nőt Kiskunfélegyháza közelében - közölte a rendőrség. A 3-as metróvonal középső szakaszán a hét legmélyebben fekvő állomás átfogó korszerűsítésén dolgoznak most, az alagúté már január 11-én megkezdődött - tájékoztatott a BKV Zrt. Sokfelé tovább nőtt a légszennyezettség. Már hat településen veszélyes a levegő a szálló por miatt. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország-Kazahsztán 23:6 Női kosárlabda EK: VBW CEKK Cegléd-Hatay (török) 85:66 A Bajnokok Ligájában, valamint a hazai sorozatokban is címvédő FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatának öt tagja megfertőződött a koronavírussal. Koronavírusos megbetegedés miatt Szilágyi Zoltán vezetőedző kihagyja a Váci NKSE női kézilabdacsapatának következő két mérkőzését.