Zéró tolerancia az alkoholfogyasztásra a vízen is + videó

Amikor az ember kikapcsolódik, nyaral, túrázik, jól esik egy-egy pohár alkoholos ital. Természetes, hogy a hétköznapok korlátait magunk mögött hagyva, szeretjük elengedni magunkat az alkoholfogyasztásban is. Azonban, ha vízen vagyunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy meggondolatlanul nyitjuk az egyik sört a másik után.

A napsugárzás, ami a víz visszaverő hatása miatt erősebb kenuban, kajakban vagy csónakban ülve, fokozhatja a vénatágulatot, a kiszáradást, amit az alkohol okoz, így különösen veszélyes vízisportolás közben alkoholt inni. Arról nem is beszélve, hogy a vízen bármikor előfordulhat olyan helyzet, amikor a legjobb reakcióidőnkre van szükség. (Erős hullámzás, víz alatti váratlan akadályok, borulás.) Nem éri meg a reakcióidőnket, a mozgáskoordinációnkat “elpazarolni” egy-egy pohárka italért.

Ne feledjük, hogy ittasan a velünk egy hajóban evezők, vagy velünk túrázók testi épségét is veszélyeztetjük akkor, ha miattunk borul be a hajó, vagy az egyensúlyunk elvesztése miatt minket kell menteni. Az ittas evezés életveszélyes is lehet, ha emiatt borulunk be a vízbe. A vízbefulladások gyakran alkoholos állapotban történnek.

Az italozásnak a parton, evezés után van a helye.

