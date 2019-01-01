2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Zavart viselkedésük lett a vesztük

Hír TV

2019. január 1., kedd 10:43

Kábítószerrel teli autót fogtak el Röszkénél – több mint 33 kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint egy bolgár rendszámú autót ellenőriztek, amikor feltűnt, hogy az utasok zavartan viselkednek. A szigorított ellenőrzésen a rejtekhelyekről, például az ülésekben, a csomagtér ajtajában vagy lökhárítóban összesen 86 csomag növényi törmelék került elő, amelynek feketepiaci értéke meghaladja 65 millió forintot. A sofőrt átadták a rendőrségnek.

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