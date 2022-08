VV Anett megszólalt, nyilvánosan üzent a férfinak, aki eszméletlenül talált rá a teaszeánsz után

Megosztás itt:

Megrázó hír járta körbe a médiát még július közepén, miután egy sámánszeánsz után öntudatlan állapotban, súlyos sérülésekkel találtak rá a Siklósi erdőben egy valóságshow-szereplőre. Hamarosan kiderült: Béres Anett volt az érintett, akit kórházba szállítottak, és több komoly műtéten esett át. Anett csak lelki feltöltődésre vágyott, az úgynevezett Ayahuasca-szeánsz azonban drámai fordulatot vett, amikor a volt villalakó hallucinálni kezdett, pánikba esett, és önkívületében elmenekült az összejövetel helyszínéről.

Anett most kamerák elé állt, hogy újabb részleteket áruljon el a történtekről.

A valóságshow-szereplő elmondta: szeretné megtalálni azt a 60 év körüli férfit, aki aznap rátalált és segítséget hívott, ezzel megmentette az életét.

Az, hogy mi itt ülünk és beszélgethetünk, az annak a bácsiknak köszönhető, akik megtaláltak engem – hárman voltak ugyebár –, de sajnos nem tudom a nevét, mert a rendőrség telefonon nem adhat ki nekem információt. Mindenképpen szeretnék hozzá elmenni és megköszönni neki, hogy életben vagyok

– nyilatkozta a Fókusznak Anett, aki hozzátette, hogy megmentője arcára sem emlékszik.

Anett azokról is beszélt, akik negatív megjegyzésekkel illetik sokkoló történetét. Mint mondja, nem bulizni szeretett volna a szeánszon, lelki problémái miatt fordult segítségért. Anett az interjúban azt is elmondta, hogy szeretné, ha következményei lennének a történteknek, hogy soha senki ne járhasson úgy, mint ahogyan ő is járt.

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a szeánsz szervezésével kapcsolatban már kihallgattak egy 38 éves szentendrei nőt a rendőrök.

