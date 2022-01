Volt barátnője bántalmazására és kirablására adott megbízást

Megosztás itt:

A vádirat szerint a bűncselekmény felbujtója - egy 39 éves férfi - 2020 májusában ismerkedett meg az ügy másik két vádlottjával, egy 28 éves férfival és annak 26 éves barátnőjével. Egy idő után a fiatalabb férfi megkérdezte az idősebbet, tud-e adni neki valami munkát. Ezek után a 39 éves férfi - 300 ezer forintot ígérve - azzal bízta meg a fiatalabb férfit, hogy figyelje és kövesse a korábbi barátnőjét, mivel a szakításuk óta haragudott rá, és tudni akarta, hol jár, mit csinál, valamint meg akarta akadályozni, hogy a nőnek új párkapcsolata legyen. A sértett megfigyeléséhez időközben a fiatalabb férfi 26 éves barátnője is csatlakozott.

A 39 éves férfi később már azzal bízta meg bűntársait, hogy támadják is meg a sértettet a lakásán, kötözzék meg, súlyosan bántalmazzák, és rabolják ki. Ennek során a férfi különféle elkövetési módokat is ajánlott volt barátnője testi-, és pszichikai bántalmazására, valamint a sértett megkötözésére műanyag kötözőt is adott társainak. A megbízás teljesítése esetén a 39 éves férfi 1.000.000 forintot ígért.

Több héten át tartó tervezést követően, a bűncselekmény végrehajtásával megbízott férfi és barátnője 2020. július 13-án, délután, magukat futárnak kiadva megjelentek a sértett III. kerületi lakásánál. Amikor a sértett ajtót nyitott, a férfi belökte, ököllel megütötte, barátnője pedig megkötözte a földre került nőt. A férfi ezután betömte a sértett száját, majd a szekrényből elővett egy vállfatartó vascsövet, és azzal a sértettet testszerte megütötte. A vádlottak a sértett lakásán különböző értékeket gyűjtöttek össze, amikkel a nő elhagyta a lakást. A férfi ezután még tovább bántalmazta a sértettet, majd fogta a sértett kulcsait, és a megkötözött, vérző nőt hátrahagyva, ő is távozott a helyszínről.

A sértett az erkélyen keresztül egy lakótól kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A bántalmazott többszörös csonttöréssel járó súlyos sérüléseket szenvedett.

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség az ügyben felfegyverkezve elkövetett rablás, személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyészség mindhárom vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban.

A felvételen a bűncselekményt végrehajtó férfi és nő látható. A nő a megtévesztés érdekében virággal a kezében érkezik a helyszínre, a férfi pedig amikor már távozik a bűncselekmény helyszínéről: https://www.facebook.com/watch/?v=5372133632817273

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábbi közleménye és videója az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-nyomozas-exbaratja-megbizasabol-kotoztek