Videóra vették, amint egy férfi kitöri a nyakát egy rabszállító hátuljában

Megosztás itt:

Sokkoló felvételt hoztak nyilvánosságra annak a férfinak a balesetéről, akit a minap tartóztattak le a hatóságok, majd egy rabszállító jármű hátterébe ültették megbilincselve, ám a biztonsági övét be nem kötve. Amikor az autónak fékeznie kellett, az őrizetbe vett férfi gyakorlatilag fejjel repült neki a gépkocsi falának, kitörve a nyakát.

A 36 éves Richard Coxot a connecticuti New Haven városában vették őrizetbe tiltott fegyverviselés miatt. Épp átszállították, amikor a járműnek, amibe betették, fékeznie kellett, hogy egy karambolt elkerüljön. A sofőr, Diaz közrendőr hátrament megnézni, hogy van Cox, aki közölte is vele, hogy nem tud felkelni a padlóról. Diaz mentőt hívott, majd folytatta az útját a rendődőrs felé. Itt ismét felszólították Coxot, hogy keljen fl, még azzal is megvádolták, hogy biztos részeg, azért nem tud felállni – hiába mondta, hogy képtelen megmozdulni, és valószínűleg eltört a nyaka.

A férfit végül beültették egy tolókocsiba, majd egy cellába vitték, ám ezt követően sem fordítottak különösebb figyelmet az állapotára.

(Maga a baleset a 25. másodperc után látható a videón. A felvétel megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk!)

Az eredeti cikk és videó IDE kattintva érhető el.

Cox nyaktól lefelé lebénult. Jelenleg csupán feküdni képes, csöveken keresztül táplálják. Jogi képviselője perelni készül – írja a Vice.com oldala.

Borsonline