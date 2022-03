Videón a tettes: ő lopta el a kijevi menekült kutyáját és bőröndjeit

Megosztás itt:

A zuglói rendőrök jogtalan elsajátítás miatt nyomoznak az az elkövető után, aki a most nyilvánosságra került videofelvételek alapján elvitte egy ukrán menekült kiskutyáját és minden személyes holmiját.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága jogtalan elsajátítás vétség gyanúja miatt indított nyomozást. Mint ahogy arról a Blikk is beszámolt: a zuglói vasútállomás peronjáról vitte el valaki egy Ukrajnából menekülő férfi őrizetlenül hagyott táskáit és kutyáját 2022. március 4-én este 10 óra körül. Mivel a férfi a csomagokat és az állatot 8 napon belül sem a tulajdonosnak, sem a hatóságok részére nem adta vissza, így cselekményével bűncselekményt követett el.

Időközben a kutyát a gazda visszavásárolhatta, azonban a tettest és a táskákat a rendőrség továbbra is keresi. A feltételezett elkövetőről szerencsére felvétel is készült, amit most nyilvánosságra hoztak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon- írja a police.hu.

Blikk.hu