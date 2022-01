Videó - Büntetőfékezés miatt több autó balesetezett az M1-M7 bevezetőn

Megosztás itt:

A Magyar Közút felvételén jól látszik, hogy az M1-M7 bevezetőjénél a távolból érkezik egy szürke kisfurgon, ami először kivág egy jármű mögül, majd gyorsan bevág elé és állóra fékez, így a mögötte lévő autósoknak is meg kell állni, többeknek sikerül, de az egyik autós hiába fékez és próbál elmanőverezni, nem tudja elkerülni az ütközést és több autónak is nekicsapódik. A rendőrség és a mentők szakemberein kívül a Magyar Közút útellenőre is a helyszínre sietett, hogy terelést biztosítson a helyszínelés idejére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A videón is jól látható, hogy mennyire balesetveszélyes és akár személyi sérüléssel járó esetek is történhetnek ilyen helyzetekből. A Magyar Közút ezért határozottan kér valamennyi járművezetőt, hogy ne kövessék az ilyen autósok példáját, maguk és a többi közlekedő biztonsága érdekében.

A Magyar Közút kamerafelvételei elérhetőek a társaság hivatalos Instragram oldalán: https://www.instagram.com/tv/ CYnxuuUpdhA/?utm_medium=copy_ link.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály