2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Vesztegetéssel próbálkozott a vietnámi férfi

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 11:31, frissítve: vasárnap 11:39

300 ezer forinttal akarta megvesztegetni a rendőröket egy vietnámi férfi azért, hogy ne intézkedjenek vele szemben. A budapesti, IX. kerületi egyenruhások a Fék utcában igazoltatták a külföldit, aki épp a kocsijában pakolt, és zavart viselkedésével hívta fel magára a figyelmet. A rendőrök az autó csomagterében több ezer doboz, zárjegy nélküli cigarettát találtak. A férfit előállították.

 

 

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cigarettavesztegetés

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