Veszélyes, fegyveres afrikai bűnözőt fogtak el Budapesten (+videó)

Vádemelést javasol a rendőrség annak a volt gyulai jobbikos politikusnak az ügyében, akit pedofil bűncselekmények miatt tartóztattak le két évvel ezelőtt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az egykori politikust gyermekpornográfiával és szexuális erőszakkal is gyanúsítják. A férfi csuklóján azután kattant bilincs, hogy kiderült, gyermekekről készült felvételek vannak nála.

Rendőrségi drónok használata a közlekedési szabályszegők kiszűrése érdekében

A közlekedési szabályszegők kiszűrésére a rendőrség profi technikával felszerelt drónokat is bevet - ezeket az eszközöket mutatta be a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság. Ez a technika bizonyos helyzetekben akár emberéletet is menthet.