Veszélyben a Felvidék! – A szlovák egészségügyi hatóságok szerint fokozódik a vírusos májgyulladás-járvány

A sárgaságjárvány egyre több települést érint, a térségben már 434 beteget tartanak nyilván. A hatóságok nem javasolják a tömegrendezvényeket, és szigorították a higiéniai ellenőrzéseket – írja a Kemma. A szlovák egészségügyi hatóságok szerint a vírusos májgyulladás-járvány fokozódik, az elmúlt hetekben több aktív gócpont is kialakult, és a fertőzések száma gyors ütemben növekszik. A közegészségügyi hivatalok járványügyi vizsgálatokat, fertőtlenítéseket és megelőző intézkedéseket rendeltek el.

A vírusos hepatitis A miatt több településen karantént rendeltek el, valamint kötelező védőoltást írtak elő a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyek számára. A regionális hivatal több mint 2100 személyt helyezett orvosi megfigyelés alá. Egyes városokban és falvakban a hatóságok nem ajánlják tömeges rendezvények megtartását, amíg a helyzet nem javul. Emellett rendszeresen ellenőrzik a vízminőséget, fertőtlenítik az artézi kutakat, valamint tájékoztató kampányokat folytatnak. A lakosságot arra kérik, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kézmosásra és a személyes higiéniára. A gyors terjedést jól mutatja, hogy a Komáromi járásban nyolc aktív hepatitis A-járványgócot tartanak nyilván. Ez jelentős növekedés, hiszen egy hónappal ezelőtt még csak három gócpont volt aktív a térségben.

Fotó: Shutterstock