Vérfagyasztó részletek derültek ki a szlovák gyilkosról, aki megölt egy nőt Esztergomban

Megosztás itt:

Nyár közepéig még biztosan a cella hűvösét élvezheti a férfi, aki megölt egy nőt Esztergomban.

A Tatabányai Törvényszék szerint a férfi, ha hagynák, biztosan elszökne, hiszen kiderült: nem csak egy, de rögtön két gyilkosság is a lelkén szárad, ezért a város bírósága meghosszabbította 2 hónappal a letartóztatását.

A szlovák férfit akkor fogták el, mikor ideiglenes magyarországi tartózkodása alatt, tavaly májusban Esztergomban megölt egy szintén szlovák állampolgárságú nőt. A bíróság szerint úgy megverte, és fejbe is rúgta, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezután a férfi a holttestet egy vízelvezető árokba gurította.

A férfiról ugyanakkor más szörnyűség is kiderült: maga vallotta be, hogy szintén akkortájt, amikor a nőt is megölte, végzett korábbi szállásadójával Szlovákiában, ugyanúgy agyonverte, mint a nőt. A szállásadó holttestét is igyekezett eltüntetni, a kert végében levő kútba dobta, és felgyújtotta – közölte a Tatabányai Törvényszék.

Borsonline