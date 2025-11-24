Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Végleg eltiltották a vezetéstől a halálos balesetet okozó taxist

2025. november 24., hétfő 09:57 | MTI

Végleges hatállyal eltiltották a járművezetéstől azt a taxist, aki halálos kimenetelű balesetet okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

  • Végleg eltiltották a vezetéstől a halálos balesetet okozó taxist

A taxis a járművével 2022. február 4-én este Budapest XIX. kerületében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton 130-135 kilométer per órás sebességgel az előtte haladó jármű előzésébe kezdett, és frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő személygépjárművel, amelynek vezetője az elszenvedett sérülései miatt a helyszínen az életét vesztette.

A Budapesti VI.-VII. Kerületi Ügyészség vádemelését követően a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság 2024. május 14-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a korábban már több szabálysértési eljárásban is elmarasztalt személyszállító vállalkozót bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében, amelyért 2 év fogházfokozatú szabadságvesztésre és 5 év közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte.

A határozat ellen az ügyész eltérő jogi minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és a védője tudomásul vette az ítéletet - írták.

Az ügyészi fellebbezés alapján másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az ügyészi fellebbezésnek részben helyt adva meghozott másofokú ítéletével a vádlott szabadságvesztését 3 évre, járművezetéstől eltiltását 8 évre súlyosította azzal, hogy a vádlott bűnösségét kábítószer birtoklása vétségében is megállapította.

A másodfokú eljárásban hozott ítélet ellen bejelentett ügyészi és védői fellebbezések tárgyában eljáró Fővárosi Ítélőtábla november 19-én kihirdetett ítéletével, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség harmadfokú indítványának helyt adva, figyelemmel arra, hogy a vádlott által vállalt "elterelés" eredményre vezetett, a kábítószer birtoklása miatti eljárást megszüntette, emellett azonban a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől - áll a közleményben.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó

Szentmártonkátai vonatbaleset: nyugtatókon él és csak a balesetről beszél a 16 évesen elhunyt Robika édesanyja

Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

Mesés videó! Így néz ki a Kincsvadászok sztárjának hófedte álomotthona

A globalista elit és az Európai Unió

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Újabb nagy dobás a Lidltől: 5000 forintot elengednek a Parkside csodagép árából

Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó

További híreink

Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó
2
Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták
3
Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó
4
Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan
5
A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó
6
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
7
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó
8
Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó
9
Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó
10
Veres Roland kiütéssel nyerte első profi mérkőzését + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!