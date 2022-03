Védett házban őrzik a szemkitépő bűnözőtől Gabriellát

Megosztás itt:

Gy. Attila és L. Gabriella egykor szerelmi kapcsolatban élt. A lány azonban egy idő után úgy döntött, hogy szakít a férfival, ő azonban nem volt hajlandó ezt tudomásul venni. A vád szerint két társa segítségével kocsiba ültette és elrabolta Gabriellát, majd napokig fogva tartotta. Miután a fiatal nőnek sikerült megszöknie, feljelentette a sokak szerint igencsak agresszív udvarlóját. A bonyodalmak ezután következtek csak igazán. Tegnap a Nyíregyházi Járásbíróságon megtartották az ügy előkészítő tárgyalását. A vádlott nem jelent meg személyesen, videóhívásban adta elő mondandóját. A bűnösséget határozottan tagadta, így nem fogadtra el az ügyészi indítványt sem, mely szerint 10 év és 4 hónap kiszabásával a bíróság pontot tehetett volna az ügy végére.

– Ha egy férfi elrabol egy nőt, a nő nem fog utána többször is megjelenni a börtön környékén, ahol a rablót fogva tartják. Ráadásul azt is el szeretném mondani, hogy miután kiengedtek, Gabriella bocsánatot kért tőlem, és azt mondta, csak az anyja nyomására jelentett fel engem – mondta Gy., és azt is kifejtette, a történtek után együtt éltek az L. család házában, márpedig Gy. szerint a lány családja ezt biztosan nem hagyta volna, ha Attilát egy veszélyes gazembernek tartották volna. A férfi mindezen kívül a sértett életmódjával kapcsolatban tett megjegyzéseket, melyekkel igyekezett megkérdőjelezni Gabriella szavahihetőségét. Gy. azt is kérte a bírónőtől, hogy vegye figyelembe az Attila és Gabriella között lefolytatott facebookos üzenetváltásokat, melyek szerinte őt igazolják.

A bíróságon megjelent az ügy másodrendű vádlottja, Attila fivére is, aki nem kívánt a Bors kérdéseire bővebben válaszolni.

– Nem félek én senkitől, csak egyszerűen nem nyilatkozom – mondta.

Balogh Róbert, Gabriella jogi képviselője a Borsnak elmondta: a fiatal lány és családja azért nem ment el a tárgyalásra, mert tartott Gy. szeretteitől.

Mint ismert, Attila február elején felkereste Gabriellát, hogy rábírja a feljelentés visszavonására. A lány hajthatatlannak bizonyult, ezért a férfi megverte és mindkét szemét kinyomta. Ebben az ügyben még zajlik a rendőrségi nyomozás, ezért egyelőre a két esetet a bíróságon nem vonhatták össze. A férfit emberölési kísérlettel gyanúsítják.

– Gabriella az ország egy másik pontján, egy védett házban tartózkodik – tette hozzá Balogh Róbert.

