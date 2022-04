„Valótlanságot állít a külföldi média” – Megszólalt a Borsnak az Amerikában meggyilkolt magyar nő édesanyja

Megosztás itt:

G. Orsolya hosszú évek óta az Egyesült Államokban élt, de rendszeresen hazalátogatott Magyarországra. Egy dúsgazdag lítiumkereskedőhöz ment férjhez, Howard pedig igyekezett minden elképzelhető földi jót megadni a családjának. Két fiuk született, Leo és Jamie. Egy kétmillió dolláros (670 millió forint) házban éltek a New York-i Forest Hills-ben, a külső szemlélők szerint idilli boldogságban. A városnegyed sétálóutcája igen népszerű, de csak a felső tízezer tagjai engedhetik meg maguknak, hogy oda költözzenek.

Howard és a 17 éves fiú a hétvégére elutazott otthonról, a kisebbik gyermek pedig otthon maradt az anyjával. Az 51 éves Orsolya szombat este bejelentette a gyermekének, hogy a barátaival elmegy egy színházi előadásra.

Leo azonban hiába várta haza az édesanyját, mert egy azóta is ismeretlen tettes brutálisan végzett vele, a testét egy hokitáskába gyömöszölte.

A térfigyelő kamerák felvételein egyébként jól kivehető egy kapucnis férfi, amint éppen a bőröndöt görgeti. A holttestet végül megtalálta egy járókelő, aki azonnal értesítette a rendőrséget. Az egyenruhásokat a csomagból kicsöpögő vérnyomok egészen Orsolyáék házához vezették.

A rendőrök amerikai sajtóértesülések szerint bilincsben vitték be az őrsre a kisebbik, 13 éves fiút, aki hamar tisztázta magát, így haza is engedték. A tragédia hírére hazasietett a családfő a nagyobbik gyermekkel. A nyomozóknak elmondták: a gyilkos megtalálta Orsolya mobiltelefonját, és küldött is nekik egy rémisztő üzenetet: „A családod következik!” A férfi ezt komolyan vette, és később újságíróknak is elmondta: veszélyben érzi a saját és a fiai életét.

A Bors elérte Orsolya édesanyját, Babit. Az idős asszony nem kívánt nyilatkozni, de annyit elmondott, még az amerikai rendőrség sem tud biztosat, és

felháborítja, hogy a külföldi média sok valótlanságot közölt

a lánya halálával kapcsolatban.

Szörnyű fájdalom, hogy elveszítettem Orsit. Valahogy fel kell dolgoznom

– mondta a gyászoló nő.

Orsolya tavaly veszítette el az édesapját, ami nagyon megviselte. Az asszony egyébként az őt ismerők szerint egy életvidám, mindig mosolygós nő volt, aki csak a családjának élt. Aktív kapcsolatot ápolt az amerikai magyar közösséggel, hiszen büszke volt a gyökereire. Egy barátnője így emlékezett meg róla.

– Az volt neki a legfontosabb, hogy a fiai megfelelő neveltetést kapjanak, és jó iskolába járjanak – nyilatkozta a Borsnak egy szintén kint élő nő.

– Rengeteget dolgozott, de otthon is helytállt háziasszonyként. Nemrég kapott ajándékba egy kiskutyát, és a magyar barátaitól kért ötleteket, hogy minek nevezze el. Vagy százan írtak erre a Facebook-csoportunkban, végül a Teddyre esett a választása – tette hozzá.

