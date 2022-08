Vádat emeltek egy kábítószerterjesztő-hálózat tagjai ellen Budapesten

Megosztás itt:

A vádirat szerint egy 27 éves férfi három ismerősével marihuánával kereskedett Budapesten, míg a 29 éves testvére, aki nem vett részt a kereskedésben, ideiglenes megőrzésre átvett tőle egy nagyobb csomag kábítószert - olvasható a közleményben.

Azt írták, a 27 éves férfi nagyobb tételekben szerzett be marihuánát, amelyet egy XX. kerületi lakásban és garázsban tárolt, porciózott, majd főként további kereskedőknek értékesített. Társa egy 26 éves vádlott volt, akit közös - a drogkereskedésbe szintén beszálló - ismerősük mutatott be neki. Ő egy XIX. kerületi lakásban terjesztette a kábítószert. Egy negyedik férfi is több alkalommal közreműködött az értékesítésben.

Az ügyészség közölte, a kereskedők üzenetküldő alkalmazáson keresztül egyeztettek, és a 27 éves férfi rendszerint az egyébként általa üzemeltetett taxival szállította hetente egy vagy több részletben a marihuánát Pesterzsébetről Kispestre.

A budapesti rendőrök 2020 júniusának végén összehangolt akcióban fogták el a hálózat tagjait. Akkor jelentős mennyiségű kábítószert és a terjesztéshez szükséges digitális mérlegeket, növényőrlőket, csomagolóanyagokat is lefoglaltak. Amikor a 29 éves testvér otthonát kutatták át, ő a becsomagolt marihuánát az erkélyen keresztül kidobta az utcára, de azt a nyomozók megtalálták és lefoglalták.

A Fővárosi Főügyészség a négy férfit - a 27 évest jelentős mennyiségre elkövetett - kábítószer-kereskedelem bűntettével, míg a 29 éves testvért kábítószer birtoklásával vádolja.

A 27 éves férfi jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt áll.

MTI