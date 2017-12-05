2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Vádat emeltek a gyermekpornográfia-gyűjtő férfi ellen

Hír TV

2017. december 5., kedd 12:45, frissítve: kedd 12:56

Az ügyészség szerint a 37 éves férfi egy többszintű titkosítást biztosító hálózaton keresztül szerezte meg a felvételeket a kiskorúakról.

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az ellen a férfi ellen, akinek a lakásáról több mint 83 ezer gyermekpornó-felvétel került elő. A férfit még áprilisban fogták el a rendőrök, a vád szerint egy 11 éves kislánnyal fajtalankodott még 2014 nyarán. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben gyermekpornográfia és szexuális erőszak miatt emelt vádat.

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