Vádat emeltek a férfi ellen, aki megerőszakolt egy túrázó nőt Csillebércen

Megosztás itt:

A vádirat szerint a vádlott - egy most 20 éves férfi - 2021 március 12-én délelőtt, a XII. kerület, Csillebérc gyermekvasút parkolójából induló, Makkosmária irányába tartó kijelölt turista útvonalon meglátott egy egyedül kiránduló nőt, akit követett. Pár perc múlva utolérte és rátámadt. Hátulról átkarolta a nyakánál, befogta a száját, majd a földre nyomta, ahol szorosan lefogva tartotta és erőszakoskodni kezdett vele.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A nő megpróbált védekezni, verekedni kezdett a fiatallal. Sikerült kiszabadulnia a fogásából, de a férfi ekkor erősen megrántotta, melynek hatására a nő hanyatt esett. Támadója rátérdelt, és tovább erőszakoskodott vele. Ahogy a vádirat fogalmaz, megpróbálta "szexuális cselekmény eltűrésére kényszeríteni", de a nő ellenállt. Végül egy közelben lévő padnál a bántalmazott, megfélemlített nőt nemi vágyának kielégítésére érdekében szexuális cselekményre kényszerítette.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben szexuális erőszak miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint egy korábbi, más ügyben kiszabott 10 hónapra felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését is.

Origo.hu

hirdetés

hirdetés