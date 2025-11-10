Keresés

2025. 11. 10. Hétfő
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó

2025. november 10., hétfő 10:32 | Index
Vasárnap elszabadultak az indulatok egy budapesti töltőállomáson, a perpatvarról videót is készített a Magyar Jelen olvasója. A félperces videó összeegyeztethetetlen a keresztényi szeretettel, ugyanakkor egy húsvéti hagyományt megidéz.

teljes cikk az Index honlapján tekinthető meg.

A videót készítő személy azt állítja, hogy a rendőrök késve érkeztek meg a helyszínre, mert közben az 50 méterre lévő Bozsik Arénában meccset néző futballszurkolókra is figyelniük kellett.

Az biztos, hogy vasárnap volt meccs a Bozsikban, az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd a Szegeddel játszott gól nélküli döntetlent hazai pályán. De hogy késve érkeztek a rendőrök a kútra rendet tenni, azt más forrásból még nem sikerült megerősíteni. Az is lehet, hogy néhány másodperc után mindenki ment a dolgára, mondjuk a nyugalmat biztos felkavarták a hangoskodók.

Fotó: képernyőfotó

 Gulyás Gergely: Az édesapák is igénybe vehetik a családi adókedvezményeket – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: a miniszter felhívta a figyelmet, hogy a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.

