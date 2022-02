Utasból lett gyanúsított

Megosztás itt:

Bejelentést tett a rendőrségre a paksi buszpályaudvar forgalmistája, mert egy 30 év körüli, általa látásból ismert férfi 2022. február 22-én délután fél kettő körül bement a forgalmi irodába. Ott fenyegetőzött, a maszkját nem volt hajlandó felvenni, majd leköpte az ott dolgozó alkalmazottat. Később a pályaudvaron is kötözködött több ott várakozóval, ekkor telefonált a bejelentő a rendőrségre. Végül egy buszsofőrrel került szóváltásba az agresszív fiatal, mert nem engedte fel a járaton kívüli buszra, hogy megkeresse ott felejtett pénztárcáját. A vita során rángatta, majd egy alkalommal ököllel megütötte a 63 éves gépkocsivezetőt, aki meg is sérült. A férfinak korábban is volt már nézeteltérése a Volán dolgozóival.

Az egyenruhások elfogták a 24 éves németkéri férfit, előállították a rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ahol részben beismerő vallomást tett. Az ügyben a Paksi Rendőrkapitányságon folytatják a nyomozást közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt.

kép: Police.hu

