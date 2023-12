Az ünnepek alatt is éberségre szólítanak a mentők és a katasztrófavédők + videó

Megosztás itt:

A karácsony a családról, a szeretetről, halászléről és az ajándékozásról szól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azért figyelmeztet, hogy ez így is maradjon. Ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján bőven akad feladatuk a tűzoltóknak még szenteste is. Nekik a karácsony is munkanap. Az OKF szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnepi időszakban sokkal több a veszélyforrás otthonainkban, ezért a szokásosnál nagyobb éberségre van szükség.

A tűzoltók mellett a mentők is az év mindennapján szolgálatban vannak. Az országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a hiedelemmel ellentétben a hal szálka bár kellemetlen, ritkán okoz komoly balesetet viszont számos egyéb veszélyforrásra oda kell figyelni.

A harmadik hivatalos szerv pedig a rendőrök akik természetesen az ünnepek alatt is szolgálnak és védenek.