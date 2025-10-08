Keresés

2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Kék hírek

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

2025. október 08., szerda 15:18 | MTI
Hollandia nyomozás gyilkosság magyar lány

A holland rendőrség újra megnyitotta annak a Nyíregyházáról származó lánynak az azóta is megoldatlan gyilkossági ügyét, akit 2009 februárjában öltek meg Hollandiában. A döntés azután született, hogy a hatóságok DNS-egyezést találtak két férfi esetében is olyan mintákkal, amelyeket a bűncselekmény helyszínén rögzítettek.

  • Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

A 19 éves lány holttestére 2009. február 19-én az éjjeli órákban találtak rá egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában.

A korábban Nyíregyházán élt, Pingvin becenéven is ismert lány halálát az előző éjjel elszenvedett több tucat késszúrás okozta.

Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze az év októberében 15 ezer euró nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl.

A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet (NFI) szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján.

"Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek"

- fogalmaztak, majd felkérték mindazokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen.

A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozzák segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására. Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen - írták.

A holland hatóságok a nyomravezetői díjat 30 ezer euróra emelték.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

