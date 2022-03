Újra támad Xantus Barbara zaklatója

Megosztás itt:

Sajnos a jelek szerint Ő. László csak erőt gyűjtött ahhoz, hogy újabb hadjáratot indítson Xantus Barbara ellen. A napokban ugyanis különös e-mailek kezdtek záporozni a színésznő ismerőseinek fiókjaiba, melyeket vélelmezhetően László írt Barbara nevében. A férfi ellen folyó zaklatási perben egyébként 2021 decemberében születhetett volna ítélet, de az elmeállapotát vizsgáló szakértői vélemények ellentmondásosak voltak, ezért új vizsgálatot rendelt el a bíróság. Ennek fényében a napokban esedékes tárgyaláson kerülhet pont a szövevényes ügy végére. Xantus Barbara most a Ripost-nak mesélt arról, hogy újraindultak a zaklatások.

„Természetesen nem lehetek biztos abban, hogy az újabb, ellenem irányuló akció mögött is László áll a barbaralevele@outlook.hu címről küldött levelek mögött. Azok stílusa és szóhasználata megegyezik a korábban bizonyítottan tőle érkező üzenetekével. A mostani leveleket az ismerőseimnek küldi és erősen politikai tartalmúak és az ukrán–orosz háborúval vannak összefüggésben. Helyenként pedig ismét szexuális utalások is vannak ezekben a levelekben. Ezért kértem az ismerőseimet a közösségi oldalon, hogy az erről az emailcímről érkező üzeneteket hagyják figyelmen kívül” - mesélte a színésznő, aki természetesen ebben az ügyben is feljelentést tett.

„Még az előző ügynek sincs vége, bár elképzelhető, hogy a napokban végre ítélet születik. Talán épen ez az, ami most újra arra sarkallta őt, hogy támadásba lendüljön. Minden esetre ismét feljelentést tettem. Közben pedig minden erőmmel azon vagyok, hogy kizárjam a mindennapjaimból ezeket a történéseket. Nem engedem, hogy azt érezze, bármit is elér azzal, ha zaklat engem és az ismerőseimet. Persze ha átlép egy határt, akkor lépéseket kell tennem, de őszintén bízom benne, hogy az ítélet végre véget vett ennek az évek óta tartó őrületnek” - zárta rövidre Xantus Barbara.

