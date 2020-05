Újabb vádemelések a Parlament előtti 2018. decemberi demonstrációk miatt

3035-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős beteg, ezzel 351 főre emelkedett az elhunytak száma, 630-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Szeptemberre meglehet a koronavírus-fertőzést megállító oltóanyag - jelentette be a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján. Szlávik János elmondta: az elmúlt két hónapban a szakemberek sokat tanultak a betegségről. A Magyar Tűzoltó Szövetség fennállásának százötvenedik évfordulója alkalmából, a tűzoltók napján levélben köszöntötte a szervezet tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, aki „a következő másfél évszázadhoz" is sok sikert és eredményes szolgálatot kívánt. Az elmúlt hónapok munkája során sikerült felkészíteni a magyar egészségügyi ellátórendszert a tömeges megbetegedések időszakára - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte: a Magyarország-Kína légihíd üzemeltetése továbbra is kiemelt feladat annak érdekében, hogy az egészségügyi védekezés sikerességéhez szükséges eszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak. Mától vidéken szigorú menetrend szerint megkezdik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítését, Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt még érvényben maradnak a korlátozások. A járvány kitörése óta az egészségügyben dolgozók mellett a szociális idősellátásban tevékenykedők is minden dicséretet megérdemelnek, hiszen erőn felül teljesítenek - véli az ágazatban dolgozók egyesületének elnöke. Érettségi vizsgát tartanak az ország 1144 helyszínén; sikeresen felhalmozták a szükséges egészségügyi eszközöket, és kiszállították a tételeket is - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Kossuth rádióban. A gyermekekben és a családokban van a jövő - mondta Magyarország Élőben Extra című műsorunkban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hozzátette: egy olyan demográfiai kihívással állunk szemben, amelyre nem a tömeges bevándorlás támogatása a megoldás. Növekszik a járatok száma a ferihegyi repülőtéren, hétfőn már 12 járat indul - mondta Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője a Kossuth rádióban. Világszerte 3 507 265-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 247 491, a ngyógyultaké pedig 1 125 308 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Sikerülni fog az újrakezdés - jelentette ki Alexander Van der Bellen osztrák államfő az ORF osztrák közszolgálati televízióban tartott beszédében azzal kapcsolatban, hogy országa a koronavírus-járvány miatt leállt gazdaság újraindítására készül. Egyetlen új koronavírus-fertőzést sem regisztráltak Szlovéniában, Horvátországban továbbra is egyszámjegyű az új esetek száma. Napról napra egyre kevesebb új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak a nyugat-balkáni országokban, így az illetékesek a korlátozó intézkedések további enyhítését tervezik. Nem fogja kérni a parlamenttől a csehországi szükségállapot újabb meghosszabbítását a cseh kormány - jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök. Franciaországban az elmúlt 24 órában már csak 135-tel - 24 895-re - nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma az előző napi 166-os növekedés után. Spanyolországban a regisztrált koronavírus-fertőzöttek közül 164-en haltak meg az elmúlt 24 órában. A napi halálesetek száma másfél hónapja először csökkent kétszáz alá. Több mint egy hónap után most először kétszáznál kevesebben haltak meg egy nap alatt koronavírus-fertőzésben Olaszországban, a fertőzöttek száma valamivel több mint ötszázzal csökkent. Nagy-Britanniában már tetőzött az új típusú koronavírus miatt kórházi kezelésre szorulók és a koronavírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma is. Törökországban először haladta meg az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített eseteinek a száma azokét, akiket továbbra is fertőzöttként tartanak nyilván - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Izraelben a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások újabb enyhítését jelentették be, fokozatosan megnyitják az iskolákat. A gazdasági újraindítást sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök. „Több jelentős bizonyíték” van arra, hogy az új koronavírus egy vuhani laboratóriumból ered - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az ABC televízió szokásos heti politikai vitaműsorának adott interjújában. A Németországban telepített amerikai atomtöltetek eltávolítását sürgeti a szociáldemokrata párt Donald Trump amerikai elnök politikájára hivatkozva, a koalíciós társ kereszténydemokraták elutasítják a követelést. Megkezdődik a norvég gázt Dániából Lengyelországba szállító, 1,5 milliárd euró értékű, évi 7 milliárd köbméter kapacitású Baltic Pipe gázvezeték építése - közölte Andrzej Duda lengyel elnök. Egy hónapra letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a nőt, akit egy budapesti belvárosi bordélyház üzemeltetésével, prostitúció elősegítésével gyanúsítanak - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az év első három hónapjában hatmillió szál cigarettát vont ki a feketepiacról az adóhivatal, ami jóval alulmúlja a tavalyi első negyedéves értéket; a csempészet visszaszorulásában a karanténviszonyok játszhattak szerepet - írja a Magyar Nemzet. Több mint 112 millió forint értékben 2400 pár hamis cipőt foglaltak le a NAV munkatársai egy budapesti telephelyen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mától, az érettségik miatt megnövekedő forgalomra tekintettel, a fővárosi flotta lehető legtöbb járművét elindítja a Budapesti Közlekedési Központ. A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor visszavonul minden vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől. Együttműködési megállapodást kötött a felvidéki labdarúgó-válogatott és az MTK. Az Aluinvent DVTK-tól a múlt héten távozott Zele Dorina visszatér az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabdacsapatához. A jövő évről 2022 májusára halasztotta a fukuokai világbajnokságot a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet.