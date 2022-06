Újabb tragédia: hatéves lányával fulladt tóba egy anya Mosonmagyaróvárnál

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

A Mosonvármegye Közéleti Lap információi szerint a 27 éves asszony holttestére vasárnap bukkantak rá a horgászok a a Máriakálnok közeli Malomdűlőben. A parton azonban megtalálták egy kisgyerek ruháit is, így a hatóságok azonnal elkezdték keresni a kicsit is, így bukkantak rá a hat éves kislány holttestére.

A lap információ szerint egy Mosonmagyaróváron élő ukrán családanya és kislánya az áldozat, a helyiek szerint a család olyan helyre ment be fürdőzni, ahol nagyon mély a víz, így tilos belemenni.

Annak a tónak olyan pontja is lehet, ahol 30 méter mély is lehet a víz, nem is szabad ott fürdeni, úgy tudjuk