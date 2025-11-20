Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök
Újabb szórakozóhelyeken razziázhat a rendőrség + videó

2025. november 20., csütörtök 12:00 | HírTV

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos korábban hangsúlyozta, az énekesnek, előadóknak is felelőssége van abban, hogy mit közvetítenek a rajongóik felé.

Fülöp Gergely, r. alezredes, a BRFK Kommunikációs Osztályának vezetője: "Ez nem egy ad hoc kiválasztott szórakozóhely volt, egy már folyamatban lévő kábítószer-kereskedelem miatt folyamatban lévő eljárás-sorozatnak volt az egyik állomása, ebben az eljárás-sorozatban korábban már kommunikáltunk egyébként, ebben az ügyben már kábítószer-kereskedelem miatt egy gyanúsított őrizetbe került, sőt azóta a bíróság letartóztatta."

Magyar Nemzet: "A razziák pedig tovább folytatódhatnak. A rendőrség közölte: újabb intézkedésekre számíthatnak a szórakozóhelyek - írta a Magyar Nemzet. A hatóság hangsúlyozta, ennek célja nem az üzletek ellehetetlenítése, vagy az ott szórakozók vegzálása, hanem a kábítószer elleni küzdelem."

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos korábban az Igazság Órájában arról beszélt, az énekesnek, előadóknak is nagy felelőssége van abban, hogy mit közvetítenek a rajongóik felé.

