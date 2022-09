Újabb szexbotrány a budapesti villamoson, undorító dolgot művelt egy férfi Reginával

Megosztás itt:

Regina közel két évtizede Németországban él, ám néhány napra hazajött látogatóba. Éppen egy barátjához utazott a budapesti 4-6-os villamoson, amikor élete egyik legszürreálisabb és legundorkeltőbb élménye érte egyszerre: egy idegen férfi perceken keresztül a fenekéhez dörgölődzött.

– Negyvenes nő vagyok, és a mai napon megértem, hogy szexuálisan zaklattak. A trauma ellenére erős tudok maradni, de könnyen lehet, hogy a nálam fiatalabb hölgyek egy hasonló inzultust jobban a szívükre vennének – magyarázza Regina, miért is fordult a vele történtekkel kapcsolatban a nyilvánossághoz.

Közel tíz percig dörgölődzött

Regina rég nem látta az egyik ismerősét, ezért izgatottan igyekezett hozzá villamossal. A járművön nagyon sokan tartózkodtak, az utasok úgy érezhették magukat, akár a heringek. Ebből következett, hogy a legtöbb emberben semmiféle gyanakvást nem keltett, ha egy utastársa véletlenül vagy szándékosan hozzáért.

7-8 perc is eltelt, mire tudatosult bennem, hogy egy 30 év körüli, kifejezetten jól ápolt, kisportolt férfi történetesen a nemi szervét nyomja a fenekemhez. Az egyik zötykölődésnél szembesültem a ténnyel, hogy nem könyék, vagy térd súrolja a testemet. A következőkben láttam, hogy a férfi egy nagyon vékony nadrágot visel alsónadrág nélkül, tehát a forma, amire nem lettem volna kíváncsi, tisztán látszott. Az egész nagyon rosszul érintett, de vettem a bátorságot, és elmentem a rendőrségre

– tette hozzá a nő.

Feljelentést tett

Regina szerint azért fontos, hogy foglalkozzunk a problémával, mert könnyen lehet, hogy támadója más nőkkel is hasonlóan bánik, mi több, olykor akár tovább is megy.

– Ha az elkövetőt nem kapják el, még aljasabb tettekre is lehetőséget kap – magyarázta a sértett, és azt is elárulta, mennyit tudott a férfival kommunikálni.

– Megkérdeztem tőle, hogy mindezt komolyan gondolja-e, erre elszaladt, és a következő megállónál le is szállt. A rendőrség majd kielemzi a kamerafelvételt – emlékezett vissza Regina, aki még a támadó után szólt. – Mondtam neki, hogy nem tudom, mit fogok vele csinálni, de aztán ezt átgondoltam, és rájöttem, hatásosabb, ha a rendőrségez fordulok. Felhívtam a segélyhívó központot, hogy érdemes-e bármit is tennem, ők pedig azt javasolták, hogy mindenképpen menjek be a kapitányságra.

Segítségre szorul a zaklató

A sértett hölgy igazából nem is érti, miért pont ő élte át a zaklatást.

– Azt kívánom a férfinek, hogy képes legyen elengedni a szexuális aberrációját. Nem gondolom, hogy börtönben van a helye, szerintem sokkal inkább kezelésre szorul – árulta el Regina. – A villamoson nagyon sok fiatal lány tartózkodott topban és miniszoknyában, talán én voltam az egyetlen, aki hosszú nadrágot viselt. Természetesen ezt nem azért említem meg, mert azt szeretném, ha inkább őket inzultálták volna, de úgy vélem, akár az ő látványuk is felcsigázhatta a tettes fantáziáját. A legtöbb nő igyekszik kényelmesen öltözni a nyári kánikulában, ez a mi kultúránkban így normális. A világban sok szörnyűség történik, és abban biztos vagyok, hogy ettől az embertől meg kell védeni a társadalmat.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, kérdésünkre elárulták, hogy a II. Kerületi Rendőrkapitányság szeméremsértés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.

Borsonline