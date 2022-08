Újabb megrázó részletek a Bécsben meggyilkolt magyar anya és lánya tragédiájáról

Megosztás itt:

Mint arról a Bors is írt, csütörtökön este bukkantak rá egy bécsi lakásban a magyar családanya, Ö. Renáta és lánya, E. Aliz holttestére.

Hamar kiderült, hogy mindkettőjüket megfojtották, a gyanú szerint az elkövető pedig nem más volt, mint Renáta exbarátja, a tunéziai Mahmoud N.

A férfi tette után rázárta a szobaajtót a két holttestre, majd meglépett úgy, hogy a másik szobában mit sem sejtve aludt Renáta két kisfia, a kilencéves Emirhan és a hatéves Harun. A gyerekek másnap csodálkozva keresték anyukájukat és nővérüket, csütörtök délutánig várták haza őket, azonban estére már annyira megijedtek, hogy átszaladtak segítséget kérni Emirhan szemorvosához. A rendőröket aztán végül a doki értesítette, miután ő maga sem tudta elérni Renátát telefonon.

Az eset után Mahmoud után hajtóvadászatot indított a rendőrség, a férfit azonban nem találták sehol, még a bécsi lakásán sem. Így azóta is forró nyomon kutatnak utána, azonban sokan úgy vélik: a férfi már nemhogy Bécset, de még az országot is elhagyta. Erre minden lehetősége meg is van, az Oe24 szerint ugyanis Európa szerte több helyen - többek között Hollandiában és Németországban is - élnek rokonai, emellett nem kizárt, hogy hazájába, Tunéziába menekült.

A rendőröknek így vélhetően ki kell terjeszteniük a kutatást az ország határain kívülre is, de nem kizárt, hogy a másik kontinensen is el kell kezdeniük a kutatást.

Az osztrák lapoknak korábban az ismerősök elmondták, hogy mélységesen megrázta őket a magyar család tragédiája, mint mondták, Renáta már közel 15 éve élt Ausztriában, gyerekeit pedig szépen és tisztességgel nevelte, a szemorvosa is meglepődött, amikor a két kisfiú egyedül, időpont nélkül toppant be hozzá, ugyanis a szempanaszokkal kezelt Emirhant anyukája soha nem hagyta magára, mindig együtt, pontosan érkeztek a vizsgálatra.

