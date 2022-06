Újabb medencés baleset történt, 4 éves kislány életéért küzdenek

Megosztás itt:

Jelenleg is az életéért harcol egy 4 éves brit kislány a kórházban, miután eszméletlen állapotban húzták ki egy medencéből a portugáliai Lagosban. A gyermek és családja nyaralni érkezett az országba, amikor a baj történt.

A helyszínre riasztott mentők súlyos állapotban vitték kórházba a nyaraló medencéjéből kihúzott lányt.

Az utóbbi időben több hasonló tragédia is történt. Egy hete egy 7 éves lány halt meg Mallorcán, miután kihúzták egy négycsillagos hotel medencéjéből. Itthon pedig nemrég Pilisen történt tragédia, amikor egy 2 éves kislány beleesett a medencébe. Az ő életéért is hosszasan küzdöttek, de már nem tudták megmenteni. Ugyanezen a napon egy 3 éves fiút is ki kellett menteni egy balatonszárszói kerti medencéből. Őt sikerült megmenteni.

Borsonline