Újabb magyar rapsztár keveredett drogbalhéba

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A rendőrség kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítja T.Dannyt – derült ki Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi médiás bejegyzéséből.

Az utóbbi időben a közösségi médiában sok aggódó komment született a sztár állapota miatt. Mint arról az Origo.hu is beszámolt, T. Danny látványosan lefogyott, időnként zavartnak tűnt, és szétcsúszva állt a színpadra.

„Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően” – írta Horváth László a Facebook- oldalán.

Fotó: Facebook