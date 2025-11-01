Keresés

2025. 11. 01. Szombat
Kék hírek

Újabb magyar rapsztár keveredett drogbalhéba

2025. november 01., szombat 16:46 | Origo
kábítószer rendőrség lebukás T. Danny szétcsúszás

Nem voltak alaptalanok a pletykák a rapperrel kapcsolatban. A népszerű popsztár ügyében beigazolódott a gyanú, Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos megerősítette közösségimédia-oldalán, hogy a T. Dannyt drogügyben gyanúsítja a rendőrség.

  • Újabb magyar rapsztár keveredett drogbalhéba

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A rendőrség kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítja T.Dannyt – derült ki Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi médiás bejegyzéséből.

Az utóbbi időben a közösségi médiában sok aggódó komment született a sztár állapota miatt. Mint arról az Origo.hu is beszámolt, T. Danny látványosan lefogyott, időnként zavartnak tűnt, és szétcsúszva állt a színpadra. 

„Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően” – írta Horváth László a Facebook- oldalán.

Fotó: Facebook

Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány újabb döntést hozott

Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

