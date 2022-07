Újabb fellógatott óriásharcsáról jelent meg fotó, pedig ezt az Országos Horgászrend ellenzi

Megosztás itt:

Közel 60 kilós, 205 centiméteres harcsát fogtak a Tiszából, a martfűi kanyarban június 19-én, vasárnap. A halat nem engedték vissza, fellógatva végezte, amit néhányan szóvá is tettek az interneten. Később a horgász megmagyarázta, hogy miért nem adta vissza a halnak a szabadságát. Azt mondta, hogy a nyálka annyira megsérült rajta, hogy nem is élte volna túl, ha visszaengedi.

A hatalmas harcsát a pecás háza udvarán egy kerti színben lógatták fel, a fotó is ott készült. A harcsából rántott halat készítettek, és jutott belőle a rokonságnak is.

Nem sokkal korábban, június 11-én a jándi Tisza-parton is fogtak egy 56,9 kilós, 200 centis harcsát, amelyet szintén fellógattak.

„A Tiszában megfogott keszeggel horgásztunk, amikor 16 óra körül a bot legörbült szinte a vízig. Amikor bevágtam, éreztem, hogy ez nagyobb méretű hal lesz. Mivel a partról horgásztunk, s az a rész nagyon akadós terep volt a fákkal, bokrokkal, arra törekedtem, hogy minél hamarabb a partra húzhassam a halat. Éppen ezért mindösszesen olyan jó tíz perc telhetett el, és Roland segítségével a parton volt a harcsa. Talán mondanom sem kell, mind a hárman elfáradtunk: mi ketten és a harcsa is. Több megszokott helyem is van, hogy mikor, hol horgászom, az sok mindentől függ, például a vízállástól. Magas vízálláskor a vásárosnaményi híd környékén szoktam horgászni, de ott is vigyázni kell, mert bizony eléggé akadós a terep” – nyilatkozta a szon.hu-nak Orbán László, aki sógora, Koncz Roland János segítségével járt túl a harcsa eszén.

A fellógatott harcsáról a fotó ITT nézhető meg.

Azt már korábbi cikkünkben is megjegyeztük, hogy az ilyen jellegű (lógatós) képeket a legtöbb horgászcsoportba be sem engedik vagy törlik onnan, míg évtizedekkel ezelőtt az ilyen beáállítású képek voltak az elvártak.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) érvényben lévő, 2022-es Országos Horgászrendjében (OHR) a „Halvédelmi és horgászetikai előírások” című fejezet 60. pontjában lehet olvasni arról, hogyan is kellene fényképezni a kifogott halakat.

„A horgászfotók elkészítésekor javasolt ügyelni arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő »kitartása« nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni” – áll az OHR-ben.

A Pecaverzum a Mohosztól megtudta, ez az OHR-ben csak egy ajánlás, az abban foglaltakat megszegők nem büntethetők.

És valójában nem a is hal felkötésével, és nem is a fénykép elkészítésével van a probléma etikai szempontból, hanem a fotó nagy nyilvánosság előtti közlésével. (Utólag be kell látnunk, hogy mi sem jártunk el helyesen, amikor a Martfűnél fogott harcsáról készült képet másodközöltük, így azt töröltük is a Pecaverzumról.)

