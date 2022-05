Újabb fejlemények Henger Éva balesetével kapcsolatban: megszólalt a pornósztár fivére

Megosztás itt:

Henger Évának több csontja is eltört, és még műtétek várnak rá. A Dombóvár melletti balesetben a vele együtt utazó férje is megsérült. Külön kórházba szállították őket. Massimillianót Győrött kezelik, hamarosan a feleségét is átviszik hozzá, hogy együtt lehessenek.

A Bors elérte Éva Olaszországban élő öccsét, Bebét, aki éppen a baleset napján utazott volna vissza Rómába.

- Az egyik rokonunk telefonált, és elmondta, hogy mi történt.

- Azonnal a nővéremhez siettem a kórházba. Csak néhány mondatot tudtam vele beszélni, mert nagyon hamar elfárad.Azóta inkább csak napi egy-két hangüzenetet küld, ha megkérdezem tőle a Messengeren, hogy hogy van – mondta a férfi, és hozzátette: a testvére elmondása alapján hiszi, hogy nem Éva okozta a balesetet.

- A nővéremnek most nem elég a testi fájdalmaival megbirkózni, az a tudat sem hagyja aludni, hogy ketten meghaltak abban a balesetben, amelynek a részesévé vált.Próbáljuk benne tartani a lelket – magyarázta Bebe, és hozzátette: Éva mostanában Magyarországon él a családjával, és a 12 éves kislánya is itt jár iskolába.

- Jennifer nagyon vágyott egy kiskutyára, a szülei pedig éppen egy négylábúért mentek volna, amikor a baj bekövetkezett.

