Újabb csapás az unokázós csalókra

A Budapesti Rendőr-főkapitányság unokázós bűncselekmények felderítésére alakult nyomozócsoportja 2020. június 2-án este közös akciót hajtott végre a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály nyomozóival. Ennek során Kistarcsán elfogták L. Cintiát, egy unokázós bűncselekményekre szakosodott csoport tagját.

A nyomozók kiderítették, hogy

a nőnél talált több mint egymillió forintot és ékszereket nem sokkal korábban csalták ki egy idős nőtől;

a kistarcsai asszonyt kora este egy angliai telefonszámról hívta fel egy ismeretlen férfi, aki az unokájának adta ki magát. Azt mondta, hogy balesetet szenvedett, összetört egy drága autót, és a kárt a helyszínen kell rendeznie. A későbbi sértett a lakása előtt adta át a pénzt és ékszereit az álunoka által küldött nőnek.

A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy L. Cintia Budapesten elkövetett csalásoknál is a futár szerepét töltötte be: az unokázósok egy idős kőbányai lakost két egymást követő napon,

2020. május 18-án és 19-én is átverték, és a kicsalt pénzt és ékszereket a sértettől mindkét alkalommal L. Cintia vette át.

A nyomozók az eljárás során azonosították azt a férfit is, aki a gyanú szerint a csalások elkövetéséhez a futárt beszervezte; a 18 éves M. Gábor László – miután látta, hogy keresik a rendőrök – 2020. június 5-én 18 órakor feladta magát a X. Kerületi Rendőrkapitányságon.

Ugyanebből az elkövetői körből azonosítottak a rendőrök egy tarnaörsi férfit, aki 2020. június 4-én egy idős pomázi nő lakásánál vett át félmillió forintot. Az idős nő elmondta a nyomozónak, hogy

egy férfi telefonon az unokájának adta ki magát, és azt állította, hogy egy biciklis miatt nekiütközött az előtte álló autónak, ami összetört, és ha megtéríti a kárt, akkor nem jelentik fel a rendőrségen.

A 83 éves asszony összeszedett félmillió forintot, amit egy férfinak adott át, akiről azt hitte, hogy unokája küldte hozzá a pénzért.

A férfi átvette a borítékot, beült az autójába, és éppen indulni akart, amikor a rendőrök lecsaptak rá. Amikor átvizsgálták a ruháját, előkerült tőle a pénz. A nyomozók a férfit csalás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, mely során elismerte a bűncselekmény elkövetését, és az is kiderült, hogy őt is M. Gábor László szervezte be.

A nyomozók látókörébe került a 25 éves J. Szabolcs is, aki az idősektől kicsalt pénz Angliába juttatásában segített; őt pénzmosással gyanúsítják.

A másik három feltételezett elkövetőt csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki; a bíróság a két férfi letartóztatását, L. Cintia bűnügyi felügyeletét rendelte el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói az eljárást a napokban befejezték, és az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészség részére. A BRFK nyomozói a kistarcsai csalás sértettjének és a pomázi asszonynak is hiánytalanul visszaadták a pénzt és az ékszereket, a kőbányai asszony az ékszereit kapta vissza.

Police.hu