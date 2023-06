Új videó került elő a 2016-os Teréz körúti robbantásról

Megosztás itt:

– Vagy teljesen ártatlan az ügyben, vagy messze nem akkora szerepe van benne, mint amit a jogerős ítélet tulajdonít neki – ezt mondja Keviczki István, annak a férfinek az ügyvédje, aki már hat és fél éve börtönben ül a Teréz körúti robbantás miatt. Az ügyvéd arról számolt be híradónknak, hogy eddig két kamera felvétele alapján ítéltek el a védencét, azonban most előkerült egy harmadik felvétel is. Ennek alapján perújrafelvételt kérnek.

– Mi úgy láttuk a videóelemzés alapján, hogy az elítélt a helyszínen sem volt. Van ez a horgászsipkás alak, akit az elkövetőnek tartanak, az egyedüli elkövetőnek, és a magasságmérés alapján ez biztosan nem az elítélt. Most már annyit tudunk az új szakvélemények alapján, hogy ez a horgászsapkás alak 167 centi, az elítélt pedig 185 – hangsúlyozza Keviczki István.

A merénylet még 2016 szeptember 24-én éjjel történt Budapesten a Teréz körúton. A bombát az egyik üres üzlethelyiség kapualjában helyezte el a robbantó. Az elkövető után hajtóvadászatot indított a rendőrség. P. Lászlót végül a robbantás után 25 nappal Keszthelyen fogta el a Terrorelhárítási Központ. A nyomozás során 63 tanút hallgattak meg, 22 szakértőt vontak be, 18 ezer oldalnyi nyomozati anyag született.

A merényletben két járőröző rendőr életveszélyesen megsérült.

P. Lászlót azóta sem tekintik kóros elmeállapotúnak és nem volt az a merénylet elkövetésekor sem.