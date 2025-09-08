Keresés

Kék hírek

Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről

2025. szeptember 08., hétfő 21:45 | MTI
emberölés Erzsébetváros brit áldozat

Egy brit állampolgárt szúrtak halálra hétfő hajnalban a VII. kerületben, a helyszínen elfogott férfi szintén brit állampolgár - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

  • Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről

A BRFK-ra hétfőn hajnali 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök szemlét tartottak és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, szintén brit állampolgárságú férfit.

A rendőrség az ügyben emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A 34 éves brit férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, beismerte a bűncselekmény elkövetését; őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Halálos baleset történt az M1-es autópályán

Halálos baleset történt az M1-es autópályán

 A tragédia az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Lébénynél következett be hétfő reggel - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Gyilkosság történt a VII. kerületben

Gyilkosság történt a VII. kerületben

 Megöltek egy férfit a VII. kerületben hétfő hajnalban, a rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.
„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Csütörtök délután vérfagyasztó tragédia rázta meg Soroksár Újtelep útját. Egy 30 éves férfi, Gyula, késsel végzett 67 éves édesanyjával, Zsuzsannával, miközben azt üvöltötte, „Én vagyok az Isten!” A zavart elkövető a segíteni próbáló szomszédokat is megfenyegette. A budapesti lakónegyed sokkos állapotban gyászolja a szeretett Zsuzsát, miközben a rendőrség sokkolóval fékezte meg a dühöngő gyilkost.
