Oltás közben szembesültek a szörnyű tragédiával a tűzoltók

2025. október 01., szerda 19:52 | MTI
haláleset Bácsbokod tragédia tűzvész

Lakástűzben meghalt egy idős férfi a Bács-Kiskun vármegyei Bácsbokodon szerda délután - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel.

Dóka Imre azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a bácsbokodi Tóth Kálmán utcában.

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat, oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.

A tűz körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Azt tanácsolta, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében figyeljünk oda jobban egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és telepítsünk füstérzékelőt az otthonukba.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

