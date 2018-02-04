Tüzet rakott, elaludt, bennégett

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - ELTÖRÖLNÉ A NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYT A FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELINÉL A JOBBIK. VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6:40 - KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGRE VÁR A PÉCSI GYERMEKHOSPICE ALAPÍTVÁNY. VENDÉG: GYURA BARBARA KURATÓRIUMI ELNÖK, SZEMEM FÉNYE ALAPÍTVÁNY
8:30 - PERON. VENDÉG: GÉMESI GYÖRGY, GÖDÖLLÕ POLGÁRMESTERE, AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE
HANGFELVÉTEL: ZÁRT KÖRBEN BEVALLOTTA KÖVÉR LÁSZLÓ, HOGY A FIDESZ MAGÁRA SZABTA A VÁLASZTÁSI RENDSZERT.
JOBBIK: KÖVÉR LÁSZLÓ MEGERÕSÍTETTE, HOGY A FIDESZ A PÉNZÉRT ÉS A HATALOMÉRT BÁRMIRE KÉPES.
MSZP: KÖVÉR BEISMERTE A VÁLASZTÁSI CSALÁST.
LMP: VILÁGOSSÁ VÁLT, HOGY A FIDESZ ÉS AZ MSZP EGYÜTT ZÜLLESZTETTE LE A MAGYAR KÖZÉLETET.
A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA SZERINT SEMMI VÁLLALHATATLAN NINCS A KÖVÉR-BESZÉDBEN.
TAGADJA AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HOGY UTASÍTOTTÁK A KÓRHÁZI VEZETÕKET A POZITÍV HÍREK MEGJELENTETÉSÉRE.
TOVÁBBRA IS HALLGAT A KORMÁNYZAT ARRÓL, HOGY HÁNYAN FAGYTAK MEG AZ IDEI TÉLEN.
A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ADATAI SZERINT ÕSZTÕL JANUÁR VÉGÉIG 114-EN HALTAK MEG A HIDEG MIATT.
TÖBB MINT 700 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT AZ ÓRIÁSI ÁLLAMI AUTÓBESZERZÉS - MNO.HU.
FÉLÁRON JUTOTT EGY MISKOLCI FIDESZES VÁROSATYA VOLT CÉGE EGY ÖNKORMÁNYZATI BÉRHÁZHOZ.
EGYMILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÜL CSILLAGÁSZATI LÁTOGATÓKÖZPONT A BÜKKBEN.
RÁKVILÁGNAP - AZ MSZP-PÁRBESZÉD KORMÁNYZATI FELLÉPÉST SÜRGET, A JOBBIK ÉJJEL-NAPPALI KEZELÉST ÍGÉR A DAGANATOS BETEGEKNEK.
A "STOP SOROS" MIELÕBBI PARLAMENTI BETERJESZTÉSÉT KÉRI A FIDESZ-KDNP A KORMÁNYTÓL.
HIVATALOSAN NEM TARTJA NYILVÁN A BEVÁNDORLÁSI HIVATAL, HOGY KIKKEL EGYEZTETETT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK FORGALMAZÁSÁRÓL.
PERT INDÍT AZ LMP, HOGY NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLJÖN, MAGYARORSZÁG MENNYIÉRT VÁSÁROL FÖLDGÁZT OROSZORSZÁGTÓL.
DK: HIVATALOS ÓVÓHELYKÉNT IS MÛKÖDIK A 2-ES ÉS A 3-AS METRÓ, EZÉRT KIEMELTEN FONTOS AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSE.
VISSZALÉPTETI KÉT JELÖLTJÉT AZ EGYÜTT A DK JAVÁRA ESZTERGOMBAN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON.
MOLOTOV-KOKTÉLT DOBTAK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG KÖZPONTI IRODÁJÁNAK ÉPÜLETÉRE UNGVÁRBAN.
A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ELÍTÉLTE A TÁMADÁST, ÉS JELEZTE: ELVÁRJÁK, HOGY AZ UKRÁN HATÓSÁGOK BIZTOSÍTSÁK A HELYI MAGYAROK BIZTONSÁGÁT.
A VÁRAKOZÁSOK SZERINT MA MEGÁLLAPODIK A KÖZÖS KORMÁNYPROGRAMRÓL ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ.
TÖBB EZREN TILTAKOZTAK VASÁRNAP ATHÉNBAN A GÖRÖG KORMÁNY ELLEN, AMIÉRT AZ MEGÁLLAPODNI KÉSZÜL MACEDÓNIÁVAL A NÉVVITÁBAN.
KÉT UTAS MEGHALT, HETVEN PEDIG MEGSEBESÜLT, AMIKOR KISIKLOTT EGY VONATSZERELVÉNY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
BALESETEKET, FENNAKADÁST OKOZOTT MOSZKVÁBAN A HAVAZÁS, OROSZORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN 19 EZER EMBER MARADT ÁRAM NÉLKÜL.
HÚSZ AFRIKAI, A SZUBSZAHARA TÉRSÉGÉBÕL SZÁRMAZÓ MIGRÁNS HOLTTESTÉT EMELTÉK KI A TENGERBÕL MAROKKÓI HAJÓK.
MEGKEZDTÉK A KIUTASÍTÁSI VÉGZÉSEK KIOSZTÁSÁT AZ EGYEDÜLÁLLÓ FÉRFI MENEKÜLTKÉRÕKNEK IZRAELBEN.
A NÕKET, A CSALÁDOSOKAT ÉS A KISKORÚAKAT NEM ÉRINTI AZ ÁPRILISBAN KEZDÕDÕ, GYORSÍTOTT KITOLONCOLÁS.
AZ IZRAELLEL VALÓ KAPCSOLAT MEGSZAKÍTÁSÁT KÖVETELI A PALESZTIN KORMÁNYTÓL A PALESZTINAI FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET.
VÁLLRÓL INDÍTHATÓ RAKÉTÁVAL LELÕTT EGY OROSZ CSATAREPÜLÕT SZÍRIÁBAN EGY ELLENZÉKI CSOPORT, A PILÓTA MEGHALT.
ELFOGTÁK AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁJÉKOZTATÁSI MINISZTERÉT ANKARÁBAN, A HÍRSZERZÉS SZERINT ÖMER YETEK MERÉNYLETRE KÉSZÜLT.
EGY EMBER MEGHALT ABBAN A PÉCSI TÛZBEN, AMELY EGY ELHAGYATOTT IPARTERÜLETEN KELETKEZETT.
A KELETI PÁLYAUDVARON ISMERTÉK FEL, ÉS FOGTÁK EL A JÁRÕRÖK AZT A FÉRFIT, AKI KÉT NAPJA MEGRONGÁLT EGY TÉRFIGYELÕ KAMERÁT BUDAPESTEN.
ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A FÕVÁROSBAN, A BUDAKESZI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
BÁNTALMAZOTT KÉT FÉRFIT 3 KISKORÚ ÉS EGY 20 ÉVES FÉRFI A NYÍREGYHÁZI VASÚTÁLLOMÁSON, CSOPORTOS GARÁZDASÁG MIATT INDULT ELJÁRÁS ELLENÜK.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A FÕVÁROS XIV. KERÜLETÉBEN, A GÉPKOCSIBA SZORULT EMBERT A TÛZOLTÓK EMELTÉK KI A RONCSBÓL.
3 KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK ANNÁL A KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕNÉL, AKIT ÚJBUDAI LAKÁSÁN FOGTAK EL A NYOMOZÓK.
A KERÍTÉSEN ÁT CSAPÓDOTT EGY CSALÁDI HÁZ KERTJÉBE EGY AUTÓ BALKÁNYBAN, A BALESETNEK EGY SÉRÜLTJE VAN.
FEGYVEREKET TALÁLTAK EGY SVÉD AUTÓBAN A RÖSZKEI HATÁRÁTKELÕN, A SZERB UTAS ELLEN ELJÁRÁS INDULT.