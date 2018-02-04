2018. február 4.,
vasárnap, Ráhel, Csenge napja

Tüzet rakott, elaludt, bennégett

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 13:23, frissítve: vasárnap 13:42

Halálos kimenetelű tűz volt Pécsen egy belváros közeli elhagyott iparterületen az éjszaka. Egy hajléktalan veszítette életét a lángok közt, amelyek egy téglaépületben csaptak fel. A férfi tüzet rakott, majd elaludt. Matraca és személyes tárgyai égtek, a lángok a tetőre is átterjedtek. A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók oltották el.

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Pécstűzhajléktalan

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