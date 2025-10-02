Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

Megosztás itt:

Kallai Árpád főigazgató az intézmény hivatalos honlapján erősítette meg a tragikus hírt: a csütörtök délutáni tűzesetben, amely a makói kórház területén lévő egyik épületben keletkezett, egy kórházi dolgozó életét vesztette. A főigazgató a közleményben fejezte ki őszinte részvétét az elhunyt hozzátartozóinak.

Kazánház melletti raktárban csaptak fel a lángok

A tüzet a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kórház kazánházában és/vagy mellette lévő raktárban lokalizálták, a Kórház utcában. A lángok eloltásához a makói, a hódmezővásárhelyi és a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A tűzoltóegységek gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat három vízsugárral rövid idő alatt megfékezték és eloltották.

A betegellátás biztonságban maradt

Mind a kórház vezetése, mind a Katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy a tűzeset nem érintette a betegellátási területeket, így a betegek ellátása és biztonsága nem került veszélybe. A tűzoltók a helyszínen az oltást követően azonnal megkezdték az utómunkálatokat.

A tűzeset körülményeinek és pontos okainak tisztázására a hatóságok azonnali vizsgálatot indítottak.

Forrás: MTI

Fotó: Canva