Tűz ütött ki Pécs külterületén, a Mecsek lábánál

Megosztás itt:

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint épületekbe is belekapott a tűz, amely gyorsan terjed az erős szélben. A nagy erőkkel kivonuló pécsi, szigetvári, és komlói hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók jelenleg is küzdenek a lángok ellen. További egységek is elindultak a helyszínre. A Tettye Forrásház azt kéri a közelben lakóktól, hogy a tűz megfékezéséig csak a legszükségesebbre használják az ivóvizet, mert az oltás során gyorsabban kiürülnek a tározók.