2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Tragédia Kunszentmártonnál

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2017. december 4., hétfő 15:56, frissítve: hétfő 16:03

Egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor két autó összeütközött.

A baleset akkor történt, amikor az egyik kocsi le akart kanyarodni a 44-es főútról Kunszentmártonnál. A másik autóban egy háromfős család utazott, az édesapa életét már nem tudták megmenteni. A 10 éves gyermeket és édesanyját mentőhelikopterrel szállították kórházba.

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halálos baleset

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